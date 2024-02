Pallamano A Gold Macagi Cingoli | un’altra brutta sconfitta | Eppan vince 36-30

(Di domenica 18 febbraio 2024) La squadra di Palazzi resta in partita per 42 minuti, poi crolla a metà della ripresa, senza avvicinarsi oltre il -3: secondadi fila APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ), 17 febbraio 2024 – Lachiude la settimana alto-atesina con. I ragazzi di Palazzi, infatti, hanno perso 36-30 lo scontro diretto in casa dello Sparer, nella partita della 17^ giornata di Serie Adi. Strappini e compagni, dopo aver tenuto in equilibrio il match per 42 minuti, hanno cominciato a sbagliare troppo, sia in attacco che in difesa, non riuscendo ad arginare la manovra dei locali, che ora sorpassano in classifica proprio i biancorossi all’ottavo posto. Primo tempo...

