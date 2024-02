Palladino | Il Milan è da scudetto Noi dovremo fare la partita perfetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) La vigilia di Raffaeleinizia su Whatsapp. Dall’altra parte c’è Carlos Augusto, uno dei simboli di una crescita costante che il suo Monza ha avuto nell’ultimo anno e mezzo. Ora la ciliegina sulla torta sarebbepunti contro il, che insieme all’Atalanta è l’unica squadra contro cui i brianzoli non hanno ancora fatto punti in Serie A: "Per fermarli servirà la, curando i dettagli, perché è insieme all’Inter la squadra più in forma del campionato e per me è ancora in lotta per lo- esordisce il tecnico -. Ho chiesto ai ragazzi leggerezza, fiducia e coraggio per giocarsela: siamo pronti a tutto". Parla di step,. Aggiunge anche "salto di qualità", ma lo fa con la fierezza di chi non può non essere contento del ...