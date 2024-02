Pagelle Udinese Cagliari | TOP e FLOP del match di Serie A 2023 2024

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ecco ledelditra. TOP edella gara del Bluenergy Stadium I top,e i voti ai protagonisti delvalido per la giornata di/24:. VOTI: a fine partita(3-5-2): Okoye 6; Perez 6, Giannetti 5.5, Kristensen 5.5; Ehizibue 7, Lovric 6, Walace 6, Samardzic 6.5, Zemura 6.5; Thauvin 6.5, Lucca 5. Sostituti: Ferreira 6, Ebosele 5.5, Brenner sv, Success sv, Payero sv.(4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 5.5, Dossena 6, Mina 6, Augello 6.5; Jankto 6.5, Makoumbou 6, Deiola 6; Gaetano 7; Luvumbo ...

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Juventus-Udinese , match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di ... (sportface)

All’Allianz Stadium, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Juventus e Udinese : le Pagelle del match I top e FLOP e i voti ai ... (calcionews24)

Okoye 6 - Il Cagliari nel primo tempo non lo impegna più di tanto. Attento sulla punizione insidiosa di Lapadula. Nulla può sull'incornata... (calciomercato)

Luis Fernando Muriel Fruto (Santo Tomás, 16 aprile 1991) è un calciatore colombiano, attaccante dell'Orlando City e della nazionale colombiana.

L'Unione Sarda.it

Mondo Udinese

Gasperini l'ha fatto fuori, il Toro può pensarci a giugno: L’Atalanta ha chiaramente deciso di puntare su Marco Carnesecchi, così Juan Musso dovrà cercare una nuova sistemazione. I bergamaschi avevano speso 20 milioni di ...

cagliari, Gaetano: "con un po' di fortuna l'avremmo portata a casa": "I primi 20 minuti siamo partiti un po' timorosi, poi abbiamo fatto la nostra gara. Con un po' di fortuna l'avremmo portata a casa. Ora ...

Udinese-Cagliari | Il commento: friulani belli solo per metà, pari giusto: Si sblocca subito l'incontro con l'Udinese che al 14' passa in vantaggio grazie a un golazo di Zemura. Assist di Ehizibue per l'esterno bianconero che rientra sul destro e stampa un siluro sotto la ...