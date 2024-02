Pagelle Milan-Inter Femminile 2-1 | Dompig una furia | Giuliani spettatrice

Giacomo Bonaventura (San Severino Marche, 22 agosto 1989) è un calciatore italiano, centrocampista della Fiorentina, della quale è vice-capitano, e della nazionale italiana.

Corriere della Sera

Milan Night

Ngonge unica nota positiva: pioggia di 7 dai quotidiani, ecco le pagelle: Un lampo di Cyril Ngonge non basta a evitare i fischi del Maradona all'indirizzo del Napoli. L'ex Verona ha siglato il gol del pari contro il Genoa: inevitabile dire che sia stato uno ...

Empoli – Fiorentina 1-1: un punticino piccolo per la Viola | Le pagelle gigliate: La Fiorentina sbatte 1-1 contro l'Empoli di Nicola, Beltran non basta e l'Europa si allontana, per l'Empoli un punto per dare continuità verso una salvezza tranquilla. Le pagelle viola Terracciano 6 p ...

Dove vedere Monza-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it: Archiviata l’andata dei PlayOff di Europa League, e qualificazione ben indirizzata grazie al netto 3-0 rifilato al Rennes, il Milan sarà ospite questa ...