Pagelle Empoli Fiorentina | TOP e FLOP del match di Serie A 2023 2024

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ecco ledelditra. TOP edella gara del Castellani I top,e i voti ai protagonisti delvalido per la giornata di/24:. VOTI: a fine partita(3-4-2-1): Caprile 6; Walukiewicz 6.5, Ismajli 6, Luperto 6; Gyasi 5.5, Grassi 6, Maleh 6, Cacace 6.5; Zurkowski 7, Cambiaghi 7; Cerri 5.5. Sostituti: Niang 7, Marin 6, Pezzella sv, Cancellieri 6.5.(4-2-3-1): Terracciano 6; Faraoni 5, Milenkovic 6, Quarta 6.5, Biraghi 6; Mandragora 6.5, Duncan 6; Gonzalez 5, Beltran 7, Sottil ...

Salerno – L’ Empoli supera la Salernitana per 1-3 grazie all’autorete di Alessandro Zanoli al 23?, al gol di M’Baye Niang su rigore all’88? e alla ... ()

Empoli -Fiorentina 1-1 Caprile 6: non può nulla sul bel diagonale di Beltran. Ismajli 6: se la cava con mestiere in diverse circostanze. Walu... (calciomercato)

Tommaso Baldanzi (Poggibonsi, 23 marzo 2003) è un calciatore italiano, centrocampista o attaccante della Roma e della nazionale Under-21 italiana.

Viola News

TUTTO mercato WEB

Fiorentina, contestati giocatori e società ma Commisso non molla: Il mezzo passo falso della Fiorentina, che tra due giornata arriverà all'Olimpico-Grande Torino per affrontare il Toro, nel derby con l'Empoli non è piaciuto ai tifosi. Nel mirino così ancora una ...

Fiorentina frenata a Empoli: 1-1. Non basta il bel gol di Beltran. Brutta ripresa: pari di Niang su rigore. Pagelle: Auguriamoci di no. La respinta sigilla però il pareggio. Che accontenta l’Empoli, ma lascia la bocca amarognola alla Fiorentina. E ai suoi tifosi. Tabellino e pagelle EMPOLI (3-4-2-1): Caprile 5.5; ...

Empoli-Fiorentina 1-1, le pagelle dei viola: Beltrán prova a illuminare, Faraoni ingenuo: Attento sul sinistro di Marin. Faraoni 5: Macchia una prestazione fino a quel momento discreta commettendo il fallo che costa il calcio di rigore per l'Empoli. Dal 62' Kayode 6: Prova a dare la spinta ...