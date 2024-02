Paesi Bassi | Sinner trionfa a Rotterdam | l’azzurro è numero 3 al mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikcontinua a vincere e centrare primati. Il 22enne altoatesino ha fatto suo l'”ABN Amro Open”, torneo Atp 500 andato in scena sul duro indoor delAhoy, con un montepremi complessivo pari a 2.290.720 euro. Grazie a questa affermazione, la dodicesima in carriera nel circuito maggiore (la seconda del 2024),sarà da domani3 del. È record assoluto per un italiano: staccato Adriano Panatta, giunto al massimo – nel 1976 – al quarto gradino del ranking mondiale, lo stesso occupato fino a oggi da. Il tennista nato a San Candido,1 del seeding, nella finale del torneo olandese ha battuto l’australiano Alex De Minaur, 11 del ranking Atp e quinta forza del tabellone, col punteggio di 7-5 6-4.si è ...