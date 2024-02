Ostia | erano destinatari di un provvedimento per la carcerazione | arrestati a piazza Gasparri

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio- Nella serata dello scorso 14 febbraio, i poliziotti del X Distretto Lido di Roma, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, in, hanno tratto in arresto due cittadini georgiani risultatidi un ordine di esecuzione per la. In particolare, gli agenti hanno effettuato un controllo ad un’autovettura con targa polacca con a bordo tre persone e, da accertamenti esperiti, è emerso che due di essi, un 49enne e un 50enne,gravati da unper la. I due sono risultatirispettivamente di due ordini di esecuzione per la, emessi dalle Procure della Repubblica presso i ...

Ostia (ufficialmente Lido di Ostia) è la frazione litoranea facente parte del comune italiano di Roma Capitale. Comprende i quartieri Lido di Ostia Ponente (Q. XXXIII), Lido di Ostia Levante (Q. XXXIV) e Lido di Castel Fusano (Q. XXXV), e rientra nel territorio del Municipio Roma X.

Ricostruire una basilica tardoantica: così rinacque San Paolo fuori le mura: ... isolata nella campagna verso Ostia, a circa tre chilometri dalla città. Cultura Il patrono degli ... che peraltro esisteva prima dell'arrivo di entrambi, erano venerate già nella seconda metà del II ...

Dal tribunale alla fiction Rai tutto nello stesso giorno: l'incredibile storia di Ubaldo Manuali, il netturbino accusato di stupro: ...per il cinema lo aveva portato a partecipare come comparsa nel 2013 nel film 'Tutti a Ostia Beach' ... Le indagini erano partite dopo la denuncia di Stefania Loizzi, 49enne romana , andata al pronto ...

A Ostia il sit - in per chiedere strade più sicure: 'Vogliamo mille attraversamenti rialzati in tutta Roma': Strage senza fine Solo per rimanere ad Ostia, pochi giorni fa è morta Alba Ronconi , una signora di ... in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato insieme a d'Amato c'erano Andrea ...