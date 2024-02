Ospedale Nasser fuori uso dopo assedio

(Di domenica 18 febbraio 2024) 16.36 "L'non funziona più,l'di una settimana seguito dal raid in corso". Così il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus, sulla struttura sanitaria di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza,dove Israele ha fatto sapere di aver arrestato "100 sospetti terroristi". Al team Oms non è stato permesso di entrare. Al"ci sono ancora circa 200 pazienti e almeno 20 devono essere trasferiti con urgenza", afferma Ghebreyesus: "Il prezzo dei ritardi verrà pagato con le vite dei pazienti".

Gaza, Netanyahu chiede al governo di 'respingere la nascita dello Stato palestinese'. Oms: 'L'ospedale Nasser non funziona più': I raid all'ospedale Nasser - Intanto la guerra continua. Mentre sfiora i 29.000 morti il bilancio delle vittime che arriva dalla Striscia di Gaza , proseguono i bombardamenti e le operazioni di terra ...

