Osimhen | il Napoli lo aspetta per il Barcellona

Ennesimo passo falso del Napoli contro il Genoa: anche Victor Osimhen soffre in tribuna per i compagni durante il match. Un’altra giornata di Serie ... (spazionapoli)

Walter Mazzarri dice che gira male al Napoli, ma non è solo questo. Ci si può affidare alla cattiva sorte in qualche episodio,... (calciomercato)

Victor James Osimhen (Lagos, 29 dicembre 1998) è un calciatore nigeriano, attaccante del Napoli e della nazionale nigeriana.

Lo sfogo di Varriale contro Mazzarri scatena il putiferio sul web - Social: ... possono anche accomodarsi in panchina per un po'' e infine: 'Il Napoli è una società allo sbando, ... forse era questo l'accordo tra Osimhen e De Laurentiis'

Napoli, un crollo di 29 punti merita un'inchiesta: club fragile intorno al suo presidente: Ricondurre Osimhen a un minimo di disciplina sembra necessario In campo, solo Kvara all'altezza

I titoli dei quotidiani: il Genoa manda in crisi il Napoli: Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Il Genoa ha mandato in crisi il Napoli pieno di difficoltà e senza Osimhen. I quotidiani riportano anche le dichiarazioni di Gilardino a fine partita: "Bravi, ma peccato per il pareggio". Nonostante la prova mediocre degli azzurri, ...