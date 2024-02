Oroscopo dal 18 al 24 febbraio

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di domenica 18 febbraio 2024) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’della settimana. Scopriamo cosa prevedono le stelle dello zodiaco. Marte e Venere congiunti portano novità ai segni d’aria. Bilancia e Gemelli – nel corso dei prossimi giorni – saranno abili conquistatori, l’Acquario si prepara all’incontro del destino.– velvetgossipMa ora scopriamo cosa accadrà secondo le previsioni dello zodiaco nella settimana che va dal 18 al 242024.della settimana Iniziamo col segno dell’Ariete che trascorrerà una settimana vivace e fortunata. Marte vi ispira intraprendenza, ma non sarà il solo. In questo segno ci saranno ben cinque forze celesti che vi procureranno nuovi incontri d’amore, affari e amicizia. Grande ripresa per la forma fisica. Toro, La pressione nel settore ...