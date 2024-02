Orlov | uccisione Navalny lenta | metodica

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 febbraio 2024) 8.05 "Mi sembra evidente che Aleksei sia stato ammazzato a lungo,che si sia cercato di farlo morire in ogni modo, come sappiamo". Così al Corsera,presidente di Memorial Russia, Nobel Pace. Prima un doppio tentativo di avvelenarlo,poi un arresto illegale,una condanna illegale e celle di isolamento al gelo. "Era un politico reale, che sapeva parlare alla gente, sapeva trascinare. Per questo lo stavano uccidendo. Era capace di attrarre non solo cerchie di seguaci, ma anche masse molto più larghe e popolari. Una perdita incolmabile",