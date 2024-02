Orban | il parlamento ungherese ratificherà presto l’adesione della Svezia alla NATO

Viktor Mihály Orbán (IPA: ['viktor 'mihaj 'orban]; Székesfehérvár, 31 maggio 1963) è un avvocato e politico ungherese, Primo ministro dell'Ungheria dal 2010, carica che ha anche ricoperto precedentemente tra il 1998 ed il 2002. È leader del partito Fidesz - Unione Civica Ungherese.

Alle elezioni presidenziali di marzo Putin rimane il favorito, ma non sarà l'unico candidato (Dragomir Bozhkov): ... soprattutto come presidente della commissione Affari internazionali del Parlamento russo e, più ... come l'ungherese Viktor Orban, e la sua cooperazione in molti Paesi dell'UE è principalmente con l'...

La fine annunciata di Navalny irrompe nello show elettorale concertato di Putin e Trump: ...del voto rubato dai democratici a Trump con relativa insurrezione contro il Parlamento. Leggi Anche ... l'Ucraina non esiste e dunque ne ha promesso una bella fetta ad Orban; la guerra finisce quando l'...

Nemmeno gli scandali per abusi sessuali indeboliscono il regime di Orbán, per ora: ... mentre i fedelissimi del premier vorrebbero alla presidenza László Trócsányi, già bocciato dal Parlamento Europeo nel ruolo di Commissario, cinque anni fa, per la sua profonda avversione alle Ong ...