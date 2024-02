Ora un comic-movie per l' eroina della Cinquanta Sfumature di Grigio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 18 febbraio 2024) «Qualunque cosa succeda nel futuro saremo pronte. E sapete qual è il bello del futuro? Che non è ancora accaduto» dice nelle battute finali Dakota Johnson in Madame Web, il suo ultimo film basato sull’omonimo personaggio dei fumetti Marvel (in sala già dal 14 febbraio). L’attrice,34 anni, che nella vita è anche la compagna del leader dei Coldplay Chris Martin, stavolta non seduce come nella trilogia didi. Interpreta, invece, un’infermiera d’ambulanze che, a un certo punto, mescolando poteri chiaroveggenti, misticismo e multiverso, salverà la vita a tre ragazze. Sono interpretate da Julia (Sydney Sweeney), Anya (Isabela Merced) e Mattie (Celeste O’Connor),minacciate da un uomo misterioso. ...