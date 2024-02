Ong | ' fermati 401 manifestanti pro-Navalny in Russia'

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nei primi due giorni di manifestazioni in memoria dell'oppositore Alexeymorto in carcere venerdì la polizia russa ha fermato almeno 401 persone in 36 città del Paese: lo sostiene l'ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info sul proprio sito web.

“Giornata ricca di congressi per Forza Italia in Campania . Oggi abbiamo confermato all’unanimità i coordinatori provinciali di Napoli e Caserta ... (ildenaro)

Comandante è un film del 2023 diretto da Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Comandante Cappellini durante la seconda guerra mondiale.

