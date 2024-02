‘One Love’ | il biopic sul leggendario Bob Marley | al cinema dal 22 febbraio

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un faro di speranza nell’ombra di una nazione spaccata a metà. Viene rappresentato come una sorta di messaggero di pace Bobin, ildedicato alcantautore giamaicano. Il film arriva nelle sale italiane il 22, ed è diretto da Reinaldo Marcus Green, noto per ‘Monsters and Men’ del 2018. A interpretare l’icona per eccellenza della musica reggae è Kingsley Ben-Adir. Non è la prima volta in cui l’attore inglese si cimenta con il mondo della musica, avendo già recitato nella serie remake del cult ‘Alta fedeltà’. Nel ruolo di Rita – la moglie di– l’attrice Lashana Lynch, famosa per i film legati all’universo Marvel. Il film racconta in particolare gli anni che vanno dal 1976 al 1978, in cuiè ...

Bob Marley - One Love è un film del 2024 diretto da Reinaldo Marcus Green.

5 cose su Bob Marley che si vedono in One Love: Bob Marley: One Love , interpretato da Kingsley Ben - Adir e Lashana Lynch , rispettivamente nei panni di Bob e Rita Marley, si limita a fare qualche scommessa. Il film si svolge nell'arco di due ...

