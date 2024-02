Omicidio in barberia a Genova | indagato sviene davanti al pm | perizia inguaia il titolare del negozio

(Di domenica 18 febbraio 2024) E' svenuto e il pm ha sospeso l’interrogatorio di Kamel Abdelwahab, detto Tito, l’uomo di 27 anni in cella perchédell’di Mahmoud Abdallah, il ragazzo di origine egiziana di 19 anni trovato senza testa e mani la scorsa estate al largo di Santa Margherita. Prima la seduta era stata

L'omicidio di Marta Russo avvenne all'interno della città universitaria della Sapienza di Roma il 9 maggio 1997, quando la vittima, studentessa ventiduenne di giurisprudenza, fu gravemente ferita da un colpo di pistola, morendo cinque giorni dopo in ospedale.

Spunta il movente nell'omicidio di Mahmoud Sayed: i killer confessano, avevano paura di perdere i clienti: La pm Daniela Pischetola ha indagato i due egiziani per omicidio aggravato in concorso e ...e 'Tito' hanno provato a mandare in fumo i piani di Sayed andando a minacciare il titolare della barberia ...

Spunta il movente nell'omicidio di Mahmoud Sayed: i killer confessano, avevano paura di perdere i clienti: La pm Daniela Pischetola ha indagato i due egiziani per omicidio aggravato in concorso e ...e 'Tito' hanno provato a mandare in fumo i piani di Sayed andando a minacciare il titolare della barberia ...