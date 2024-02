Omicidio a Lentini | 38enne ucciso a colpi di pistola in faccia | il killer lo aspettava sotto casa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Siracusa, 18 febbraio 2024 – È statodida unche lo. È morto così ilSebastiano Palermo, ammazzato stamattina a, nel Siracusano. L’uomo era un sorvegliato speciale: non appena ha varcato il portone del palazzo, è statoto incon un’esecuzione in pieno stile mafioso. L’si è consumato intorno alle 11 di questa mattina. Non è ancora chiaro se ilsia stato freddato con uno o piùsparati dalla stessa, o se all’esecuzione abbia partecipato anche una seconda persona. Del caso si erano occupati anche i Ris I carabinieri di Como ...