Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Vanno in Francia anche le 4×100 miste

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza dii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci,se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport di squadra. In ...

I Giochi della XXXIII Olimpiade (in francese Jeux de la XXXIIIe olympiade), informalmente noti come Parigi 2024, si terranno a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all'11 agosto 2024, a 100 anni esatti dall'ultima volta che la città ha ospitato l'evento.

Dorothea Wierer, dal Biathlon a Talent Olimpica per Parigi 2024 con Warner Bros. Discovery: Dorothea Wierer, dal Biathlon a Talent Olimpica per Parigi 2024 con Warner Bros. Discovery, Concomitante la notizia del ritiro dalle gare di Coppa del mondo di biathlon per questo finale di stagion ...

Ginnastica artistica, Nina Derwael torna e vince in Coppa del Mondo. July Marano settima al corpo libero: A Il Cairo (Egitto) sono andate in scena le ultimi finali della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica artistica. Si tratta del massimo circuito internazionale itinerante riservato ...

De Coubertin dimenticato dalla Francia: “era antisemita, razzista, misogino e anche filo Hitler”: L'Equipe si chiede se, in occasione delle Olimpiadi di Parigi, non sia il caso di riservare un'onorificenza a Pierre de Coubertin ...