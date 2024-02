Olimpiadi Parigi 2024 | tutti i qualificati dell’Italia Va in Francia anche la 4×100 mista maschile

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza dii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci,se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport di squadra. In ...

I Giochi della XXXIII Olimpiade (in francese Jeux de la XXXIIIe olympiade), informalmente noti come Parigi 2024, si terranno a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all'11 agosto 2024, a 100 anni esatti dall'ultima volta che la città ha ospitato l'evento.

Quadarella "mondiale meraviglioso, grande stimolo per Parigi": "E' stata una delle gare più faticose che abbia mai fatto ma sono proprio contentissima. Dopo l'oro nei 1500 questo è un mondiale meraviglioso. Ora posso lavorare tranquilla per le Olimpiadi e ho davvero un grande stimolo". Così Simona Quadarella ai microfoni di Rai Sport dopo il trionfo negli 800 sl ai mondiali di nuoto a Doha. "E' un orgoglio essere la seconda italiana ad aver ...