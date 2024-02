Olgiate Olona | spunta l’anti Fleximan | in via Pascoli c’è l’autovelox umano

(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Nel Varesotto. A, paesone dell’omonima valle, nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa un dissuasore di velocità dalle sembianze umane. Il corpo a forma di parallelepipedo, il tradizionale colore arancione, braccia e gambe che facevano capolino dal torso, si è posizionato in viadal primo pomeriggio, salutando gli automobilisti e facendo ampi gesti con le mani, come a invitare alla prudenza. Si tratta, quasi certamente, di un buontempone all’opera con un travestimento di Carnevale. L’autore dello scherzo, però, ha preso spunto da un fatto di cronaca avvenuto recentemente nella cittadina della Valle. Domenica scorsa, infatti, una vettura, ha ...

Olgiate Olona (Ulgiá in dialetto locale, AFI : /ul'd/) è un comune italiano di 12 548 abitanti della provincia di Varese in Lombardia.

Vigili del Fuoco di Legnano: in un anno 551 interventi fuori zona, un centinaio nel Varesotto: Le città del Varesotto più frequentate dai legnanesi nel 2023 sono state Busto Arsizio 76 volte, Gallarate 19, Gerenzano 10, Olgiate Olona 10. Anche il Rhodense ha richiesto più volte l'aiuto di ...

I ragazzi delle scuole ricordano il disastro aereo di Olgiate Olona: Sono 56 i ragazzi di terza media della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Olgiate Olona protagonisti - insieme con i loro docenti di Lettere - della quattordicesima edizione del progetto didattico in memoria del disastro aereo del 26 giugno 1959 . Lunedì 19 febbraio , ...