Occhio Schlein | qual è il vero obiettivo del masaniello De Luca

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 18 febbraio 2024) No, Vincenzo Denon è affatto fuori controllo. Anzi, tutt’altro. Il governatore della Regione Campania è più che mai lucido e deciso a mettere le mani sul Partito democratico. Lo show che l’ex sindaco di Salerno ha mandato in scena venerdì a Roma non è per nulla frutto del caso o figlio di un raptus di follia. Vincenzo Deè un uomo teatrale, scaltro e navigato, e nella sua lunga carriera politica è sempre riuscito a insinuarsi laddove ha fiutato degli spazi da poter occupare per trarre il massimo profitto da situazioni di malcontento popolare. Un esempio su tutti: il risultato plebiscitario ottenuto alle ultime elezioni regionali campane, allorquando il governatore uscente seppe sfruttare al meglio il periodo pandemico per crescere in popolarità e consenso ed imporsi nettamente sugli sfidanti, incassando quasi il 70% del favore popolare. ...