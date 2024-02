Obiettivo tifo corretto Buona la prima della ’partita applaudita’ E poi merenda per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Al triplice fischio finale del giovane arbitro fiorentino Filippo Bellini, 16 anni,gli spettatori in tribuna si sono alzati in piedi ad applaudire i protagonisti di una bella giornata di calcio e di sport. Si è conclusa nel migliore dei modi latappa del progetto ‘Partitapromossa dal Comitato Toscana Figc-Lnd, insieme a varie associazioni. La gara è stata disputata al campo sportivo di via Pio Fedi con vittoria finale del San Donato Tavarnelle per 3-0 sull’Isolotto, ma al termineinsieme a festeggiare col ‘terzo tempo’ per unacondivisa, un modo per conoscersi, scambiare le proprie opinioni e fare amicizia. Lo slogan ‘Dai un calcio alla violenza’ che viene portato avanti dal progetto testimonia con forza la volontà di tracciare una linea guida per un ...