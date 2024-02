Nuovo general manager dell’Hotel Il Pellicano | è Angelo Maria Russo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024)è ilIl. Dopo aver ricoperto con successo il ruolo di resortper due anni, dalla stagione 2024, sarà ildell’iconico hotel di Porto Ercole. Ha portato nel mondoun’esperienza frutto di anni di lavoro nel settore, con diversi incarichi come il ruolo di "deputy director of operations" al Bauer Palazzo di Venezia e vice direttore al Qc Termeroma Spa & Resort di Fiumicino. "Ringrazio il gruppo per avermi dato la fiducia e la possibilità di esprimermi e di poter crescere – commenta...