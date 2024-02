Nuoto | tanta Italia nell’ultimo giorno di gare al Mondiale di Doha Gli azzurri vogliono chiudere in bellezza!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’va a caccia del record di podi ad un Campionato del Mondo. L’ultima giornata spesso ha regalato grandi soddisfazioni all’e anche aci sono le condizioni per un gran finale. In mattinata glicercheranno di rimpinguare il numero di finalisti del pomeriggio con alcune carte molto interessanti ma c’è di più: l’finora ha qualificato per Parigi tutte le staffette fin qui disputate, occorre l’ultimo sforzo con le due miste. Se quella maschile non dovrebbe avere grossi problemi, non sarà facile per quella femminile. Si parte con i 400 misti maschili e tra i grandi favoriti c’è proprio Alberto Razzetti, molto cresciuto in questa specialità, anche se i problemi a dorso palesati nei 200 misti potrebbero creargli non pochi problemi. I due giapponesi, Seto e Honda, oltre allo ...