Nuoto | Sara Franceschi | “Una medaglia incredibile che mi dà serenità”

Una bella storia quella di. La toscana, condizionata negli ultimi mesi da un problema alla spalla, era stata costretta a interrompere la preparazione per cercare di trovare una soluzione. Una criticità con cui si trova a convivere e per questo i punti interrogativi non mancavano in avvicinamento ai Mondiali 2024 di Doha. Ebbene, oggi una lietissima sorpresa., infatti, ha ottenuto ladi bronzo dei 400 misti dei Mondiali 2024 di Doha, conquistando anche la qualificazione olimpica e realizzando un vero e proprio sogno: "Dedico questaa mio nonno Claudio, che è venuto a mancare esattamente un anno fa, e a mio padre Stefano che mi è sempre stato vicino e che ha creduto in me anche nei momenti difficili