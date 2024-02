Nuoto | risultati Mondiali | azzurri di bronzo nell’ultimo giorno a Doha Sara Franceschi sorprende

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Entrata a far parte dell’album dei ricordi l’ottava e ultima giornata di Finali dei2024 diin corsia. Nell’Aspire Dome di(Qatar) le emozioni non sono mancate di certo e andiamo a raccontarvi cosa sia accaduto nel day-8. La giornata in chiave italiana si è aperta con ildi Benedetta Pilato nei 50 rana. 30.01 il tempo nuotato dall’azzurra, che ha conquistato la quarta medaglia mondiale consecutiva su questa distanza, dovendo alzare bandiera bianca al cospetto della lituana Ruta Meilutyte (29.40) e della cinese Tang Qianting (29.51, record asiatico). Settimo Michele Lamberti nella Finale dei 50 dorso uomini con il crono di 24.82 nella gara vinta dall’australiano Isaac Cooper (24.13) a precedere l’americano Hunter Armstrong (24.33) e il polacco Ksawery Masiuk (24.44). I 400 misti della ...