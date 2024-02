Nuoto | Pilato soddisfatta del bronzo mondiale nei 50 rana | “Questa medaglia conferma una continuità | non era così importante il tempo”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Benedettacentra l’obiettivo principale di giornata e sisul podio nei 50per la quarta edizione consecutiva dei Campionati Mondiali diin vasca lunga. La 19enne pugliese si è piazzata in terza posizione nella finale odierna all’Aspire Dome di Doha (Qatar) con il crono di 30.01, alle spalle della vincitrice lituana Ruta Meilutyte (29.40) e della rivelazione cinese Tang Qianting (29.51). “Sono contenta. Sicuramenteuna. Mi spiace di non essere magari ai miei livelli top, però comunque oggi sapevo che l’era lae non tanto il. Adesso posso nuotare questo, quindi va bene“, ha dichiarato l’azzurra ...

Benedetta Pilato (Taranto, 18 gennaio 2005) è una nuotatrice italiana, specializzata nella rana, primatista italiana sui 50 metri (29"30) e campionessa europea in carica sui 100 metri..

Nuoto: Mondiali. Nei 50 rana donne Pilato di bronzo: L'azzurra ha chiuso in 30"01. Oro per la regina Ruta Meilutyte (29"40). ROMA - Benedetta Pilato ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto, in corso a Doha. Quarto podio iridato, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia del nuoto azzurro, per la 19enne ...

Benedetta Pilato bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto: Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto, in corso a Doha . Quarto podio iridato, unica a riuscirci in questa disciplina (non olimpica) nella storia del nuoto ...

Mondiali di nuoto a Doha: bronzo a Benedetta Pilato nei 50 rana donne. Il: L'Azzurra giunge sul terzo gradino del podio dietro Ruta Meilutyte, oro con 2940 e la cinese Qianting Tang, argento, in ...