Nuoto | Mondiali | Pilato bronzo nei 50 rana donne

(Di domenica 18 febbraio 2024) Doha, 18 feb. (Adnkronos) – Altra medagli azzurra aididi Doha. La conquista Benedettanei 50. Quarto podio iridato per lei, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia azzurra. La giovane tarantina ha chiuso la finale in 30.01 alle spalle dell'oro, conquistato da Ruta Meilutyte (29?40), al terzo titolo iridato consecutivo, e dietro alla cinese Qlanting Tang (29?51), argento.

I campionati mondiali di nuoto (in inglese World Aquatics Championships) sono una competizione sportiva internazionale a cadenza biennale organizzata dalla World Aquatics, la federazione internazionale che regola gli sport acquatici.

Mondiali di nuoto: tutte le staffette italiane hanno staccato il pass per le Olimpiadi di Parigi: ROMA. L'Italia del nuoto schiererà tutte le staffette ai Giochi di Parigi 2024. Un risultato importante ottenuto già prima della fine dei Mondiali di Doha. Nell'ultimo giorno di gare ai mondiali infatti anche le 4X100 ...