I campionati mondiali di nuoto (in inglese World Aquatics Championships) sono una competizione sportiva internazionale a cadenza biennale organizzata dalla World Aquatics, la federazione internazionale che regola gli sport acquatici.

Nuoto: Mondiali. Nei 50 rana donne Pilato di bronzo: L'azzurra ha chiuso in 30"01. Oro per la regina Ruta Meilutyte (29"40). ROMA - Benedetta Pilato ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto, in corso a Doha. Quarto podio iridato, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia del nuoto azzurro, per la 19enne tarantina, che ha terminato la finale odierna con il ...

