Nuoto | Mondiali | Franceschi bronzo nei 400 misti donne

(Di domenica 18 febbraio 2024) Doha, 18 feb. (Adnkronos) - Bellissima prestazione di Sarache conquista la medaglia dinei 400femminili aididi Doha. L'azzurra chiude con il tempo di 4.37.86, alle spalle della britannica Freya Constance Colbert, oro in 4.37.14, e all'israeliana Anastasia Gorbenko, argento in 4.3736.

(Adnkronos) – Altra medagli azzurra ai Mondiali di nuoto di Doha. La conquista Benedetta Pilato , bronzo nei 50 rana donne . Quarto podio iridato per ... (periodicodaily)

I campionati mondiali di nuoto (in inglese World Aquatics Championships) sono una competizione sportiva internazionale a cadenza biennale organizzata dalla World Aquatics, la federazione internazionale che regola gli sport acquatici.

Mondiali, Pilato fa poker di medaglie nei 50 rana: bronzo: Ai Mondiali di Doha, Benedetta Pilato è di bronzo nei 50 rana ... Sotto il podio il sudafricano Piter Coetze, che ha nuotato le tre finali della specialità che guarda il sole, settimo è Michele ...

Nuoto, Alberto Razzetti con poca energia è 5° nella Finale dei 400 misti a Doha: Lo si era capito già stamane che le risorse a disposizione di Alberto Razzetti non fossero al top. I 400 misti nell'ultimo giorno dei Mondiali 2024 di nuoto in vasca lunga sono stati per il ligure uno ...