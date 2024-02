Nuoto | Michele Lamberti non si migliora in finale ed è 7° nei 50 dorso ai Mondiali Vince Cooper

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) La sessione serale dell’ultima giornata dei Campionati2024 disi è aperta all’Aspire Dome di Doha (Qatar) con lamaschile dei 50, che ha visto il trionfo abbastanza netto del giovane australiano Isaaccon il tempo di 24.13. Primo titolo iridato individuale della carriera per il ventenne aussie, che si era già tolto delle belle soddisfazioni in staffetta nei grandi eventi.è stato il più reattivo del lotto in partenza, uscendo per primo dalla subacquea e mantenendo la leadership fino all’arrivo con una nuotata efficace. Completano il podio l’americano Hunter Armstrong, argento con 24.33, ed il polacco Ksawery Masiuk, bronzo con 24.44. A seguire troviamo il sudafricano Pieter Coetze 4° in 24.59, il tedesco Ole Braunschweig, 5° in 24.74, e lo ...