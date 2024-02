Nuoto | gli staffettisti della 4×100 mista soddisfatti | “Podio e carta olimpica | chiusura di Mondiale ideale”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Stavolta lamaschile c’è. Cancellato il ricordoclamorosa eliminazione dell’anno scorso a Fukuoka (Giappone) nelle batterie, gli azzurri hanno chiuso l’esperienza in questi Mondiali diin vasca lunga a Doha (Qatar) in maniera molto convincente. Al mattino è arrivata la, vista la qualificazione all’atto conclusivo e nella serata un grande bronzo, molto significativo. Dopo l’oro di Budapest 2022, si è tornati nella top-3 con il crono di 3:31.59. Davanti si sono classificati gli Stati Uniti in 3:29.80 e l’Olanda in 3:31.23. In casa nostrana, ci ha pensato Michele Lamberti (54.28) ad aprire le danze nel dorso, dando poi libero sfogo a un grande Nicolò Martienghi che a rana ha inserito il turbo (57.97). E’ spettato poi a Gianmarco Sansone a farfalla ...