Nuoto | Franceschi fa l’impresa col bronzo nei 400 misti | “Una medaglia incredibile”

(Di domenica 18 febbraio 2024) Doha, 18 febbraio 2024 – E’ ladella favola, contro le avversità. Sarascende in acqua in corsia 8 e si prende il terzo posto nei 400. Firma una speciale impresa l’Azzurra delle Fiamme Gialle e conquista un alloro, dopo il periodo difficile passato, tra mille problemi fisici. Si commuove il papà allenatore Stefano, che a bordo vasca l’ha seguita e incoraggiata. “Dedico questaa mio nonno Claudio, che è venuto a mancare esattamente un anno fa, e a mio padre ed allenatore Stefano che mi è sempre stato vicino e che ha creduto in me anche nei momenti difficili”, afferma, come riporta feder.it. Per l’Itala Doha, quella dellaè la seconda ...