Nuoto | Alberto Razzetti non convince | qualificato per i 400 misti con l’ultimo tempo utile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024) Poche energie nel serbatoio? Lo scopriremo in Finale.nonnelle batterie dei Mondiali 2024 diin vasca lunga dei 400. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), ultima giornata di gare e probabilmente le energie cominciano a venir meno, specie in chi come il ligure ha avuto un programma particolarmente intenso, tenendo conto dell’argento nei 200 delfino e del bronzo nei 200. Il 4:15.84 evidenzia questo, ultimodi ingresso nell’atto conclusivo. Indubbiamente, consapevole anche dei crono delle altre heat, l’allievo di Stefano Franceschi non ha voluto dare tutto per essere nella posizione di dare tutto quello che c’è questo pomeriggio, ma chiaramente i problemi che si sono evidenziati soprattutto nella ...