Nuoto | Alberto Razzetti con poca energia è 5° nella Finale dei 400 misti a Doha

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lo si era capito già stamane che le risorse a disposizione dinon fossero al top. I 400nell’ultimo giorno dei Mondiali 2024 diin vasca lunga sono stati per il ligure uno sforzo di difficile gestione e la prestazione odierna nell’atto conclusivo ha confermato ciò. Quinto il nostro portacolori, con lo stesso crono dell’americano David Johnston (4:13.05). Un riscontro di circa 4? più lento di quanto fatto a Riccione danegli Assoluti invernali di fine 2023, che gli hanno regalato la qualificazione a Cinque Cerchi. Del resto, senza una condizione adeguata, diventa difficile poi avvicinare certi riscontri. Tanti errorisua gara e una frazione a dorso decisamente critica che non gli hanno permesso di lottare per la top-3 come si sarebbe sperato. ...