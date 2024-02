Nubi al mattino e bel tempo nel pomeriggio | ma stasera attenti alla nebbia

Il disastro aereo delle Ande (Tragedia de los Andes) e il miracolo delle Ande (Milagro de los Andes) furono l'incidente aereo e i conseguenti drammatici avvenimenti che coinvolsero il volo 571 delle Forze Aeree Uruguaiane, un charter effettuato con un Fokker/Fairchild FH-227D partito da Montevideo e diretto a Santiago del Cile. L'aereo precipitò sulle Ande il 13 ottobre 1972, con 45 persone a bordo fra passeggeri e membri dell'equipaggio, inclusi 19 giocatori della squadra di rugby dell'Old Christians Club, le loro famiglie e gli amici.

Previsioni Meteo per la Prossima Settimana: Fronte Freddo Lunedì, Peggioramento Diffuso a Seguire: ... Nuvoloso con piogge sparse in Veneto e Friuli, mentre altrove ci saranno nebbie al mattino. ... Sud: Sereno o poco nuvoloso, con possibili nubi basse sulla Puglia. Temperature stabili. Previsioni per ...

Meteo a Verona, weekend primaverile. Ma poi potrebbe tornare la neve: Per sabato tempo in generale buono con rischio però di nebbia al mattino presto specialmente nella ... il tempo dovrebbe essere simile con rischio di banchi di nebbia e nubi di passaggio. Le ...

Meteo, nubi e sole si alterneranno per tutta la giornata: Cielo e Fenomeni Un po' di nuvolosità medio - alta al mattino, in via di attenuazione. Nel pomeriggio in genere soleggiato o con nubi alte senza conseguenze. Venti Deboli variabili, tendenti a ...