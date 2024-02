(Di domenica 18 febbraio 2024) Bild: era prossimo al rilascio per uno scambio di prigionieri con gli Usa. In Russia oltre 400 arresti in due giorni per chi ne omaggia la memoria. Putin: "Pronti al dialogo con Kiev. Senza l'Occidente avremmo già la pace"

Novaja Gazeta (in russo , lett. "Nuovo Giornale") è un periodico russo libero ed indipendente pubblicato a Mosca, in regioni della Russia e in alcuni paesi stranieri. L'edizione cartacea viene pubblicata il lunedì, mercoledì e venerdì mentre gli articoli in lingua inglese sul sito web vengono pubblicati settimanalmente sotto forma di Russia, Explained.

Novaya Gazeta: 'Il corpo di Navalny è in un ospedale siberiano e presenta lividi': Due giorni dopo la morte di Alexei Navalny, sono oltre 400 i manifestanti arrestati dalla polizia russa perché omaggiavano il ricordo dell'attivista. L'onda di cordoglio ha invaso tutta la Russia, ...

'Lividi su Navalny, forse convulsioni e massaggio cardiaco': Una fonte citata da Novaya Gazeta ha affermato che la salma di Alexei Navalny si trova all'obitorio dell'ospedale di Salekhard e che sul corpo sono stati individuati lividi forse provocati da convulsioni e uno ...

Alexei Navalny morto, misteri e incongruenze: cosa non torna sul decesso. L'ipotesi della Bild: 'C'era in ballo uno scambio di prigionieri': 'Il corpo ha dei lividi' Il suo corpo, secondo Novaya Gazeta Europe , si trova attualmente nell'ospedale di Salekhard, proprio dove sabato è stata negata la visita alla madre. L' autopsia non è stata ...