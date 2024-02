“Non sei umana” C’è Posta per te | le lacrime di papà Alessandro commuovono | “Umiliato da sua figlia”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 febbraio 2024) “non ti voglio più bene”. Finale amarissimo ieri sera a C’èper te per un padre disperato che cercava di ricongiungersi con la propria. Tra i due non ci sono più rapporti ormai da sei anni. Lei non vuole più vederlo a causa della sua invadenza che le ha creato molti problemi durante l’adolescenza e anche dopo. Una decisione non condivisa dal pubblico in studio e neanche dalla maggioranza sui social: “Non sei”, ha commentato più di uno riferendosi alla ragazza. Valentina ha chiuso la busta in faccia ad. Tra padre eper ora nessun ricongiungimento. Lei ha sofferto troppo nel corso degli anni. Maria de Filippi ha raccontato cheè stato un padre molto geloso nei confronti di lei, “perché non voleva che qualche ragazzo ...