Non è un paese per palestinesi

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’operazione Alluvione di al-Aq?? di Hamas e famiglia avrebbe dovuto far saltare l’alleanza di Abramo e riportare la questione palestinese al centro del palcoscenico internazionale. La realtà, però, ha tradito le aspettative di coloro che volevano mettere in ginocchio Israele. L’obiettivo di far saltare l’alleanza di Abramo è stato mancato: il patto arabo-israeliano ha retto InsideOver.

Serve "una infrastruttura" per l'intelligenza artificiale per "un Paese che voglia essere competitivo " sulle nuove frontiere della tecnologia. ... (quotidiano)

Non è un paese per vecchi (No Country for Old Men) è un film del 2007, scritto e diretto dai fratelli Coen, tratto dall'omonimo romanzo di Cormac McCarthy.

Trattori, l'analisi di Bisignani: sono un rischio ma anche un'opportunità: Per non parlare delle divisioni sul premierato che, sotto l'ombrello della Costituzione, rischia di spaccare il Paese. Al governo occorre un vero e proprio coordinamento al suo interno, ma ...

L'economista Onado: 'Giusto che le banche ripaghino gli azionisti ma serve più prudenza. Il bitcoin Solo speculazione': ...che sono saliti a passo di lumaca quando non sono rimasti fermi... Guardi, nel 1990 in Italia c'erano 1300 gruppi bancari , oggi, dopo un processo di consolidamento, sono 139. In molte zone del paese ...

Navalny, Calenda: 'Lega filoputiniana'. Ma anche il Carroccio alla fiaccolata: E invece vedo una non comprensione', aggiunge. 'Meloni ha mantenuto una linea diritta. Ma i ... Forse è la prima volta nella storia recente del nostro Paese. Venite e diffondete. Viva Navalny, Viva la ...