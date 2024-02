Non c' è fiducia | manca un leader | Hamas cerca un sostituto di Sinwar

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 febbraio 2024) «Laship diall'estero stando unper il suonella Striscia di Gaza Yahya, poiché i battaglioni del gruppo a Khan Younis sono stati smantellati e si profila un'offensiva a Rafah». Ad affermarlo, secondo quanto riferisce 'The Times of Israel', è il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. «non si fida dei suoi comandanti, questa è una cosa molto, molto evidente», dice Gallant dopo un'analisi della situazione con il capo del Comando meridionale dell'Idf, il maggior generale Yaron Finkelman. «a Gaza non risponde e non c'è nessuno con cui parlare comesul terreno», sostiene il ministro aggiungendo che laship diall'estero è alla ...