“Non capisce un cavolo” Vecchioni perde le staffe | l' attacco è clamoroso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il rettore dell'Università Federico II di Napoli ha deciso di invitare Geolier per parlare con gli studenti. Nel corso della puntata del 17 febbraio di In altre parole, programma di La7 condotto da Massimo Gramellini, è ospite proprio il rettore Matteo Lorito, che spiega così la sua scelta: “Per noi invitare Geolier è stato un fatto assolutamente naturale. Il nostro ateneo compie 8 secoli di storia ed è profondamente intriso della storia di Napoli. Una delle nostre missioni è proprio quella di interloquire, ascoltare e capire quella componente giovanile della grande città metropolitana di Napoli che purtroppo ha una vita sua, sfugge un po' al mondo accademico e della formazioni. Noi abbiamo fatto un grosso investimento aprendo una sede universitaria a Scampia, il che vuol dire che oggi un ragazzo a Napoli prende la metropolitana e può dire di andare a Scampia per andare a studiare, non ...

“Non è una partita qualunque, immaginate cosa significa per me. Immaginate cosa significa essere qui oggi in un giorno così importante per il club, ... (sportface)

Hitch - Lui sì che capisce le donne (Hitch) è un film del 2005 diretto da Andy Tennant.

Giuseppe e Valeria a C'è posta per te: lui la tradisce poi chiede di sposarlo, cos'è successo dopo: La coppia fa un weekend durante il quale Giuseppe capisce di amare solo Valeria ma l'altra donna non si arrende, continua a chiamarlo al telefono arrivando persino a minacciare di dire tutto alla ...

Giorgia Meloni, l'ultimo sfregio dei pro - Gaza: bruciate le foto del premier: Su queste fondamenta, non si capisce bene come possa, il 23 febbraio, concludersi degnamente questa serie di eventi con la mobilitazione di piazza per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina. "...

Sondaggi, parla Mannheimer: sorpresa Tajani, ottimo Conte, Meloni top ma le elezion si vincono al centro: ... sul premierato, che la Meloni vuole a tutti i costi "nessuno ci capisce niente". Sì, c'è un ... Mannheimer non esclude che di fronte a un referendum istituzionale la Meloni potrebbe vincere. SITUAZIONE ...