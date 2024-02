Non accetta le dimissioni dall’ospedale e scatena il caos al pronto soccorso

(Di domenica 18 febbraio 2024) Firenze, 18 febbraio 2024 – Alla notizia delleha dato in escandescenze spintonando gli infermieri, una guardia giurata e procurandosi delle ferite con un rasoio. E’ accaduto neldi Santa Maria Nuova dove l’uomo, 49 anni tunisino senza fissa dimora, ha aggredito il personale sanitario. L’uomo è stato curato per i tagli, poi è arrivata la polizia e lo ha identificato e allontanato. Il personale sanitario ha deciso di non sporgere querela.

