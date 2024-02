Noi Sinner | loro Djokovic… Da qui il decollo di Inter | Yannick e Milan

(Di domenica 18 febbraio 2024) Massimiliano Allegri ha ‘distrutto’ la sua Juventus quel fatidico 26 gennaio. ‘NoiDjokovic’. L’inizio della fine bianconera e l’inizio deldi. SENTENZA ? NoiDjokovic. Da qui l’inizio della fine. Massimiliano Allegri ha praticamente distrutto i sogni scudetto della Juventus dopo aver pronunciato quelle fatidiche parole. Era il 26 gennaio,aveva appena battuto Nole Djokovic e si apprestava a disputare la sua prima finale in un grande Slam. Ossia quell’Australian Open poi vinto in finale, grazie ad una super rimonta ai danni del russo Medvedev. E mentrevinceva, la Juventus iniziava a perdere. E l’? Vinceva, vinceva e vinceva. ...

