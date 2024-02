No a Conte | la scelta del club è un’altra

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 18 febbraio 2024) No ad Antonio: arriva ladelche è diversa da quella dell’ingaggiare il tecnico salentino. Non arriverà, la big ha deciso Antoniola prossima stagione tornerà sicuramente in panchina. Dopo un anno e mezzo passato ai box, il tempo per dedicarsi alla famiglia e per rilassarsi è finito. Vuole tornare ad essere protagonista e soprattutto vincente. Lo ha già riferito in una recente intervista in cui il salentino ha detto che accetterà solo proposte con un progetto che prevede la vittoria. “Nel mondo del calcio ti ricordano solo quando vinci, se ti chiami Antonioancora di più. Altrimenti sono tutti pronti a criticare, senon vince ha fallito. I trofei che ho in bacheca a casa sono lì ogni giorno a ricordarmi che la vittoria è l’unica cosa che conta”, sono ...