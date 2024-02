News Uomini e Donne | è finita la storia tra Marcello Messina e Jasna Amodei | l’ex cavaliere svela i motivi

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lad’amore tranata nel trono over digiunge al termine, come annunciato dalstesso attraverso i social media.ha voluto chiarire la situazione, affermando come è nata la decisione di non frequentarsi più senzaparticolari come tradimenti o mancanze di rispetto. Tuttavia, ha indicato incompatibilità caratteriale e differenze nei modi di vivere la vita come le cause principali della rottura.si dicono addio In un messaggio su Instagram, ...