New York | funerale ‘a sorpresa’ a St Patrick | era di un’attivista trans L’arcidiocesi condanna | il mondo cattolico si spacca

(Di domenica 18 febbraio 2024) È statoto daldi Newildi una attivista, Cecilia Giudici, che è stato celebrato lo scorso giovedì nella cattedrale di St.. Il parroco Enrique Salvo ha riportato le proteste dei gruppi cattolici e tradizionalisti e afferma che loro sapevano solo che “famiglia e amici avevano richiesto una messa funebre per un. Non avevamo idea che il nostro benvenuto e le nostre preghiere sarebbero state degradate in modo così sacrilego e ingannevole”. Ilin questione è quello dell’attivista Cecilia Giudici, ex prostituta e attivista per i diritti deie dei malati di Aids, che aveva attirato moltissime persone, molte delle quali hanno frequentato raramente la cattedrale, tanto ...

La città di New York ha fatto causa a TikTok , Facebook e YouTube per danni alla salute mentale di bambini e ragazzi. Secondo la causa Meta, Snap, ... (ilmattino)

New York (IPA: /nju'jrk/, in inglese americano /nu'jk/), spesso chiamata New York City per distinguerla dallo stato omonimo, e in italiano anche Nuova York, è una città degli Stati Uniti d'America situata nello stato di New York. Conosciuta nel mondo anche come "Grande mela" (Big Apple), sorge su un'area di circa 785 km² alla foce del fiume Hudson, sull'Oceano Atlantico, mentre l'area metropolitana comprende anche aree situate nei due adiacenti stati del New Jersey e del Connecticut. Con 8,8 milioni di abitanti, è la città più popolosa dello stato di New York e degli Stati Uniti superando doppiamente Los Angeles, seconda città nazionale per popolazione. È riconosciuta come città globale nella categoria Alfa++ che la rende (insieme a Londra) la città più importante per l'economia globale oltre che nazionale.

I problemi con TikTok di Joe Biden: lui propone continuità, i giovani vogliono cambiamento: I problemi con TikTok di Joe Biden , non basta esserci, bisogna saperci fare e soprattutto capire i social media e essere in sintonia con i giovani. John Herrman sul New York Magazine, analizza i problemi del Presidente. La difficile situazione di Biden su TikTok, scrive, dovrebbe essere intesa come un problema che la sua campagna probabilmente non può risolvere ...

Quanti attori italiani diventano registi (ma non per tutti è un successo, anzi): Già notato dal New York Times , che lo ha definito "straziante ed edificante", al Göteborg Film Festival ha appena vinto il Dragon Award Best International Film, premio del pubblico. E sarà presto ...

La campagna di influenza cinese Spamouflage si evolve con l'IA: Lo hanno evidenziato recentemente i ricercatori dello Stern Center for Business and Human Rights della New York University. Nel loro rapporto sui rischi digitali per le elezioni di quest'anno, hanno ...