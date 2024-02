Netanyahu | Stato? No premio a terroristi

(Di domenica 18 febbraio 2024) 12.24 Il premier israelianoha chiesto al governo di respingere "ogni tentativo di imporre ad Israele in maniera unilaterale unopalestinese". Una nota fa sapere cheha posto al voto dei ministri una dichiarazione in cui ribadisce l'opposizione di Israele a ogni "diktat internazionale". Il premier ritiene che un accordo con i palestinesi deve scaturire da trattative bilaterali:un riconoscimento unilaterale dopo il massacro del 7/10 sarebbe "unenorme al terrorismo".

Benjamin Netanyahu, detto Bibi (in ebraico ; IPA: [binja'min netan'jahu]; ; Tel Aviv, 21 ottobre 1949), è un politico ed ex militare israeliano, primo ministro di Israele dal 29 dicembre 2022 e precedentemente dal 2009 al 2021 e tra il 1996 e il 1999.

Gaza, negoziati Israele - Hamas ad un punto morto. Neanche il Qatar ci crede più: Netanyahu da parte sua ha respinto le pressioni di alcuni governi occidentali affinché riconoscesse unilateralmente uno Stato palestinese. 'Dopo il terribile massacro del 7 ottobre, non può esserci ...

... Netanyahu: entreremo a Rafah a prescindere da un accordo. "Chi ci dice il contrario vuole farci perdere la guerra. No a uno Stato ...: Quindi il dossier della nascita di uno Stato palestinese, altro punto di aperto scontro con Washington e l'Ue. "Israele - ha spiegato Netanyahu - non accetta diktat internazionali. Un'intesa con i ...