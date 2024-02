Nessun italiano è mai arrivato in alto come Sinner

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikha ricominciato da dove aveva finito, ovvero vincendo. Lo ha fatto conquistando il torneo di Rotterdam, a 20 giorni dagli Australian Open, il primo Slam della sua carriera. Un percorso in ascesa verticale,dimostrano le 15 vittorie consecutive (29 match vinti sugli ultimi 31 disputati) dopo la sconfitta contro Djokovic alle Finals di Torino. Da allora una sequenza ininterrotta di successi: tre in Coppa Davis (dove ha trascinato l'Italia alla vittoria), sette in Australia e cinque a Rotterdam.Rotterdam 2024 ROTTERDAM, NETHERLANDS - FEBRUARY 14: Jannikof Italy applauds after his men's singles first round match against Botic van de Zandschulp of the Netherlands during Day 3 of the ABN AMRO Open 2024 at the Rotterdam Ahoy on February 14, 2024 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Rene ...