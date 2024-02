NBA | All Star Saturday 2024 | McClung e Lillard di nuovo campioni delle schiacciate e da tre punti | Curry fa sua la sfida con Ionescu

(Di domenica 18 febbraio 2024) In archivio l’All, il secondo giorno dell’AllWeekendin cui vengono disputate tutte le gare accessorie alla partitastelle. Macè ancora il re dello Slam Dunk Contest. Il playmaker degli Osceola Magic, squadra di G-League, batte nella finale a due la stella dei Boston Celtics Jaylen Brown grazie all’ultima schiacciata, in cui salta di netto nientemeno che Shaquille O’Neaal, più alto di lui di trenta centimetri. Eliminati invece nel primo turno, senza brillare, Jacob Toppin (New York Knicks) e Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat). Altra conferma anche nella gara del tiro da tre, con Damianche rimane il re della competizione, cosa che non accadeva dal 2008 quando fu Jason Kapono a riuscirci. Livello bello ...

I migliori tiratori di Nba e Wnba si affronteranno per la prima volta in un'inedita gara da tre punti all'All Star Game 2024. Da un lato Stephen ... (sport.quotidiano)

Ancona, 17 febbraio 2024 - Dal salto in alto al basket, Gianmarco Tamberi protagonista dell'All Star Celebrity Game di basket ad Indianapolis. Due ... (ilrestodelcarlino)

La National Basketball Association, comunemente nota come NBA, è una lega di pallacanestro professionistica del Nord America. La lega è composta da 30 squadre (di cui 29 negli Stati Uniti e 1 in Canada) ed è una delle principali leghe sportive professionistiche negli Stati Uniti e in Canada. È il campionato di pallacanestro professionistico maschile più importante del mondo.

NBA, Curry batte Ionescu all'All - Star Game, ma che show tra i migliori tiratori al mondo: ...e Sabrina Ionescu è stato uno dei momenti topici dell'All - Star Saturday ed entrambi hanno performato ad altissimo livello: Ionescu che tirava con i palloni della WNBA, ma dalla distanza della NBA ...

NBA, tutti i partecipanti alla gara da tre punti dell'All - Star Weekend di Indianapolis: ... gli unici capaci di vincere la competizione tre volte), la gara del tiro da tre punti è uno dei punti forti dell'All - Star Saturday. Ecco tutti i partecipanti annunciati dell'edizione ...

Nba, All - Star Weekend: le schiacciate di Tamberi e il meglio della prima giornata: Il meglio della prima giornata dell'All - Star Weekend con la seconda apparizione del campione di salto in alto Gianmarco Tamberi e le tre partite del Rising Stars ...