Navalny | oltre 400 fermi in Russia | da domani 96 processi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Milano, 18 feb. (askanews) – Mentre a Mosca non si ferma il flusso di persone che vanno a portare un fiore su monumenti contro la repressione, secondo la Ong Ovd Info inalmeno 401 persone sono state arrestate in occasione delle commemorazioni del politico di opposizione Aleksei, morto venerdì in carcere in base alle informazioni diffuse dalla colonia penale dove era rinchiuso. Dainizieranno 96in tutto il Paese per casi meramente di stampo politico. Le cifre provengono dai dati del gruppo Ovd Info che considera la morte diun “omicidio politico” e che segue da vicino la situazione della libertà di parola e di riunione in. Negli ultimi mesi ci sono sempre più notizie secondo cui le persone perseguitate per motivi politici vengono ...